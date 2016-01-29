Гризманн: «Симеоне меня полностью изменил»

Полузащитник мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн не собирается менять клуб в ближайшее время. По словам француза, его решение обусловлено личностью главного тренера столичной команды Диего Симеоне.

"Симеоне меня полностью изменил. Он требует в работе скрупулезности, интенсивности, отдачи… Теперь я – важный игрок для команды. С Симеоне никто не может расслабиться. А когда тренер сказал СМИ, что я являюсь очень важным футболистом для "Атлетико", то мне еще больше захотелось остаться. Я и тогда не искал новой команды, а теперь — тем более", — сказал Гризманн.