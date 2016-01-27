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    Китайские клубы потратили в январе на трансферы больше всех в мире

    Китайские клубы лидируют затратам на трансферы в зимнее трансферное окно.

    В январе команды китайской Суперлиги потратили на новых футболистов уже 136,25 млн евро.

    Особенно крупными покупками были трансферы Рамиреса из "Челси" в "Цзянсу Сайнти" (33 миллиона евро), Жервиньо из "Ромы" в "Хэбэй Чжунцзи" (18 млн) и Фреди Гуарина из "Интера" в "Шанхай Шеньхуа" (12 млн).

    На втором месте пока находятся клубы английской премьер-лиги (116 млн). Далее идут Серия А (57 млн) и второй китайский дивизион (43,5 млн).

    Источник: Goal.com

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    27.01.2016 23:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +238

      Громит 28 января 2016, 05:15

      За Китаем будущее))

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    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 28 января 2016, 02:04

      Взять их в чемпионат россии рпфл будет самой сильной лигой в мире а хэбэй чжунци будет играть в лиге чемпионов

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