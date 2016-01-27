Ари: «То, что я лечился от тропической болезни, вызванной укусами комаров – правда»

Нападающий "Краснодара" Ари, ранее выступавший за московский "Спартак", вспомнил, как несколько лет назад его перевели в дубль красно-белых за несвоевременное прибытие в расположение клуба, не поверив в рассказ о лечении от тропической болезни.

"Это правда, что я лечился от тропической болезни, вызванной укусами комаров. Никогда не знаешь, откуда они нападут, комары эти. А если покусали, то все. Многие вообще умирают, если не получают лечения. Доктор запер меня на карантин, нужные лекарства были только в Форталезе. Я вернулся в "Спартак" с опозданием и был переведен в дубль.

Обида на Карпина? Все, что было, прошло. Если когда-то он вновь будет моим тренером, то хорошо, без проблем, даже с радостью", - сказал Ари.