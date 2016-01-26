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    Дибала не собирается уходить из «Ювентуса»

    Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что он не собирается покидать команду.

    "Болельщики могут не беспокоиться из-за присутствия на наших матчей скаутов "Барселоны". Я пришел в "Ювентус" всего шесть месяцев назад и не думаю об уходе. Я счастлив в "Ювентусе".

    Чувствую ли я себя новым Месси? Я просто пытаюсь прогрессировать каждый день. Я был бы рад быть хотя бы немного похож на Месси", - сказал Дибала.

    Ранее сообщалось, что "Ювентус" отказался продавать Дибалу в "Барселону" за 86,7 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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    26.01.2016 13:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 января 2016, 18:23

      Даже за сто тыщ миллионов?

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