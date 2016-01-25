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    Узочакву покинул «Амкар»

    Полузащитник "Амкара" Изунна Узочакву покинул российский клуб и перешел в "Оденсе".

    "Приглашая Изу в клуб, мы, конечно, рассчитывали на более продолжительное сотрудничество. Но сегодня футболист вернулся в Данию, страну, где он становился лучшим опорным полузащитником чемпионата. Причин ухода несколько. Главная из них заключается в том, что наш клуб не может не реагировать на те финансовые предложения, которые поступают нам. Тем более, если эти предложения касаются футболистов -легионеров. Датчане сумели заинтересовать и клуб и самого игрока. Мы благодарим Изу за время, проведенное в команде, и желаем ему больших спортивных успехов", - сказал исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов.

    Источник: ФК «Амкар»

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    25.01.2016 18:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 января 2016, 21:02

      Наберут чёрт знает кого, блин!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +222

      johnny983 25 января 2016, 19:02

      Как так????????

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