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    Гусев: «Не думаю, что у Широкова будут проблемы с адаптацией в ЦСКА»

    Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал возможный приход в клуб капитана сборной России Романа Широкова.

    "Положительно отношусь к возможному переходу Широкова в ЦСКА. Любому клубу может пригодиться такой игрок, и "армейцы" это понимают. Конечно, в составе красно-синих много сильных исполнителей в центре поля, и конкуренция будет очень серьезная. Однако игр впереди еще много, и переход Широкова позволит тренерам проводить ротацию состава.

    Что касается разговоров о непростом характере Романа, то я думаю, что у него не будет проблем с адаптацией в ЦСКА. И вообще я не согласен с этим утверждением. Просто Широков всегда говорит правду и не более того, но как человек он абсолютно нормальный и приличный. Не припомню, чтобы он о ком-то плохо отзывался когда-либо", — сказал Гусев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.01.2016 15:12
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 января 2016, 17:04

      Будет команда ветеранов Красной армии))))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 25 января 2016, 15:46

      Согласен!!

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