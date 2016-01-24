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    Мкртчан: «Кубань» будет ставить перед собой задачу пробиться в Лигу чемпионов»

    Председатель совета директоров «Кубани» Олег Мкртчан на собрании с игроками и тренерами краснодарской команды рассказал о целях и задачах клуба на ближайшее будущее.

    «Первоначальная цель – это вернуть утраченные позиции и избежать переходных игр. В дальнейшем, мы будем ставить задачу в течение двух лет пробиться в Лигу чемпионов», - заявил Мкртчан.

    Напомним, в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги после 18 туров «Кубань» находится на 15 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.

    Источник: Greenmile

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    24.01.2016 15:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +30

      Danko1987 25 января 2016, 18:40

      Вот те раз ....... Не вылететь бы - вот какие задачи нужно ставить !!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Kenny McCormick 24 января 2016, 19:44

      ЕБАНУТЫЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      muvet 24 января 2016, 18:37

      Свиной грипп в действии....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 24 января 2016, 18:17

      Хоть бабки отдайте Аршавину, лига чемпионов им!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 24 января 2016, 16:37

      1 АПРЕЛЯ ЕЩЕ НЕ СКОРО

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 января 2016, 16:20

      Армянский юмор

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 24 января 2016, 16:19

      Я под столом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 24 января 2016, 15:53

      Смешно,,,что ещё сказать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 24 января 2016, 15:27

      Вас там тряпку намажут и полы вымоют где только можно

      2
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