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    Мутко: «Кубок Содружества прекратит свое существование или будет как-то видоизменен»

    Глава РФС, министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что Кубок Содружества в ближайшее время может быть упразднен или трансформирован.

    «Я пока не могу не сказать, как будет выглядеть турнир в будущем. Конечно, мы думаем - или вообще его прекратить, или как-то видоизменить. Потому что он свое предназначение потерял, а участие молодежных команд - это не очень актуально. Вы же видите - основные игроки "молодежки" в составах своих клубов готовятся к сезону. Конечно, их никто в это время на турнир отпускать не будет. Он же создавался как турнир клубов стран Содружества, как ностальгия по чемпионату СССР. Сегодня вся эта ностальгия ушла, каждая страна живет по своим планам, клубы играть не хотят - большинство в это время находятся на сборах», - отметил Мутко.

    Напомним, что в финале последнего розыгрыша турнира уже в этом году успех праздновала молодежная сборная России, обыгравшая в финале команду Молдавии со счетом (4:2). Первый розыгрыш турнира состоялся в январе 1993 года и проводился ежегодно в Москве или Санкт-Петербурге.

    Источник: Р-Спорт

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    24.01.2016 12:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 января 2016, 18:01

      первое удачное и правильное заявление Мутко

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