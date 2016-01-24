Бывший спортивный директор «Краснодара»: «Не вина Смолова, что за него дают 12 миллионов»

У нас в "Краснодаре" ребята растут, в других клубах их пенают а мы делаем их звездами!!!!!!!
Бывший спо директор и руководитель селекционной службы "Краснодара" Станислав Лысенко считает, что нападающий "быков" Федор Смолов не стоит 12 миллионов евро, которые предлагает за футболиста "Зенит".
- Недавно проходила информация что "Зенит" готов заплатить за Смолова 12 миллионов евро. Даже при том что сейчас он игрок сборной России и явно прогрессирует в "Краснодаре" - стоит ли он таких денег?
- Мы опять говорим об одном и том же. У нас завышенные зарплаты, завышенные трансферы. Эти цифры, порой, словно берутся с потолка. Но с другой стороны если люди готовы платить, то, наверное, стоит.
- Уточню: даже по меркам российского футбольного рынка такая трансфертная стоимость для Смолова не является завышенной?
- Является. Считаю, что это очень большие деньги, которые не стоят этого. Вот и все.
- Но это не вина Смолова?
- Абсолютно нет. Ещe раз повторюсь: не вина Смолова в том что ему предлагают такие деньги. Не вина Смолова что за него хотят столько заплатить – конечно же нет. Данная ситуация это не вина футболистов.