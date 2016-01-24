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    Бывший спортивный директор «Краснодара»: «Не вина Смолова, что за него дают 12 миллионов»

    Бывший спо директор и руководитель селекционной службы "Краснодара" Станислав Лысенко считает, что нападающий "быков" Федор Смолов не стоит 12 миллионов евро, которые предлагает за футболиста "Зенит".

    - Недавно проходила информация что "Зенит" готов заплатить за Смолова 12 миллионов евро. Даже при том что сейчас он игрок сборной России и явно прогрессирует в "Краснодаре" - стоит ли он таких денег?

    - Мы опять говорим об одном и том же. У нас завышенные зарплаты, завышенные трансферы. Эти цифры, порой, словно берутся с потолка. Но с другой стороны если люди готовы платить, то, наверное, стоит.

    - Уточню: даже по меркам российского футбольного рынка такая трансфертная стоимость для Смолова не является завышенной?

    - Является. Считаю, что это очень большие деньги, которые не стоят этого. Вот и все.

    - Но это не вина Смолова?

    - Абсолютно нет. Ещe раз повторюсь: не вина Смолова в том что ему предлагают такие деньги. Не вина Смолова что за него хотят столько заплатить – конечно же нет. Данная ситуация это не вина футболистов.

    Источник: Rusfootball.info

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    24.01.2016 10:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +354

      REDAT 24 января 2016, 12:22

      У нас в "Краснодаре" ребята растут, в других клубах их пенают а мы делаем их звездами!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 24 января 2016, 10:35

      Странно как-то, Бабай из ЦСКА говорил, что ДЯДЯ ФЕДОР годится только на лавку - если-бы играл у них. Газпром 12 лямов дает. Краснодару он достался как свободный агент, короче, Федор начинает обретать себя в Краснодаре, и сразу он всем нужен. ЗАВИСТЬ - ПЛОХОЕ ЧУВСТВО!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 января 2016, 10:34

      максимум пятерка!
      и то, в базарный день

      0
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      ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > 24 января 2016, 16:08

      Какой он бомжевик? Кретин слепой.

      -1
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