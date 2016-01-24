«Арсенал» готов заплатить пять миллионов за 19-летнего защитника

"Арсенал" заинтересован в приглашении молодого футболиста "Лестера" Бена Чилуэлла. Лондонцы готовы заплатить за 19-летнего крайнего защитника пять миллионов фунтов, даже несмотря на то, что талантливый игрока еще не дебютировал в АПЛ.

Чилуэлл в текущем сезоне выступает на правах аренды за "Хаддерсфилд" и неплохо проявил себя в чемпионшипе.

В настоящее время игрок зарабатывает в "Лестере" 800 фунтов в неделю. "Арсеналу" предстоит побороться за него с "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".