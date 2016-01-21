Минасов: «Почему Широков не играет? Вопрос к Аленичеву и руководству «Спартака»

Агент хавбека "Спартака" Романа Широкова Арсен Минасов дал ответ на заявление директора департамента по связям с общественностью красно-белых Леонида Трахтенберга, который сегодня сказал, что 34-летний игрок сборной России не появится на поле до тех пор, пока не будут внесены некоторые изменения в его контракт.

"Я ничего не хотел бы комментировать. "Спартак" настаивает на том, чтобы Роман отказался от пункта в контракте? Какой пункт? Мне хочется понять, в какой пункт все упирается? Я столько об этом слышу! Все говорят, а кто этот пункт видел, кроме меня и директора клуба?! Я о нем никому не рассказывал. Откуда все это берется?

Почему Широков не играет? Вопрос к Аленичеву и руководству клуба. Я не отвечаю за спортивные результаты "Спартака", я отвечаю за Романа Широкова.

Когда Широков начнет выходить на поле? Скоро", – сказал Минасов.