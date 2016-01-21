Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Минасов: «Почему Широков не играет? Вопрос к Аленичеву и руководству «Спартака»

    Агент хавбека "Спартака" Романа Широкова Арсен Минасов дал ответ на заявление директора департамента по связям с общественностью красно-белых Леонида Трахтенберга, который сегодня сказал, что 34-летний игрок сборной России не появится на поле до тех пор, пока не будут внесены некоторые изменения в его контракт.

    "Я ничего не хотел бы комментировать. "Спартак" настаивает на том, чтобы Роман отказался от пункта в контракте? Какой пункт? Мне хочется понять, в какой пункт все упирается? Я столько об этом слышу! Все говорят, а кто этот пункт видел, кроме меня и директора клуба?! Я о нем никому не рассказывал. Откуда все это берется?

    Почему Широков не играет? Вопрос к Аленичеву и руководству клуба. Я не отвечаю за спортивные результаты "Спартака", я отвечаю за Романа Широкова.

    Когда Широков начнет выходить на поле? Скоро", – сказал Минасов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2016 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11