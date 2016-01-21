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    Гвардиола надеется выиграть Лигу чемпионов с «Баварией»

    Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола хочет выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

    "Я надеюсь, что вторая часть сезона сложится удачно для "Баварии". Я верю, что мы можем выиграть Лигу чемпионов. Впрочем, даже если мы сделаем это, то мне все равно не удастся сравниться с Юппом Хайнкесом и Оттмаром Хитцфельдом, так как они работали в клубе намного дольше меня", - сказал Гвардиола.

    Напомним, что Гвардиола решил покинуть "Баварию" по окончании этого сезона. В 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с "Ювентусом".

    Источник: Goal.com

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    21.01.2016 16:28
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