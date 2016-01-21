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    Кобелев: «Меня волнует не будущее Кокорина, а чтобы он скорее набрал форму»

    Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о ситуации с полузащитниками Игорем Денисовым и Юрием Жирковым, а также нападающим Александром Кокориным.

    "Денисов наверняка самостоятельно работал, когда отсутствовал в первой команде. И хотя присоединился к нам на несколько дней позже, на его состояние это не повлияло. А провел он на поле 70 минут потому, что не хватило нескольких игроков.

    Кокорин прибыл в Португалию после медобследования в Германии и сейчас занимается по индивидуальной программе, которая поможет ему побыстрее восстановиться. Думаю, со следующего сбора Александр начнет работу в общей группе без ограничений. Предвижу вопрос о его будущем. Так вот: меня больше волнует, чтобы он как можно скорее набрал форму.

    Не беспокоит ли, что Кокорин с Габуловым до сих пор не продлили контракты? Абсолютно нет. Для меня гораздо важнее то, как они работают сейчас и набирают форму.

    Переход Жиркова в "Зенит"? Я не читаю, что пишут в газетах, и не питаюсь слухами. Могу сказать, что он тренируется вместе со всеми и провел хороший матч с "Ольяненсе", отдав прекрасный голевой пас Зобнину", - сказал Кобелев.

    Напомним, что контракты Габулова, Жиркова и Кокорина с "Динамо" истекают этим летом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2016 00:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 января 2016, 09:56

      Какая нахрен форма?? Он не слышал об этом!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > С-Пб on-line 21 января 2016, 15:00

      Как бы сказал Слуцкий - бело-голубая у него форма )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > FanatSerj 21 января 2016, 15:45

      Скоро будет кавказко-жёлтая

      -1
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