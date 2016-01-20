Канчельскис возглавил «Солярис»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назначен главным тренером "Соляриса", который выступает в ПФЛ в зоне "Запад". Сегодня специалист был представлен команде, а завтра под его руководством состоится первое тренировочное занятие. Отметим, что на пост главного тренера претендовали также Олег Василенко и Сергей Юран.

Напомним, ранее "Солярис" возглавлял Сергей Шустиков, который скончался в ночь с 6 на 7 января от сердечного приступа.