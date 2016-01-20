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    Канчельскис возглавил «Солярис»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назначен главным тренером "Соляриса", который выступает в ПФЛ в зоне "Запад". Сегодня специалист был представлен команде, а завтра под его руководством состоится первое тренировочное занятие. Отметим, что на пост главного тренера претендовали также Олег Василенко и Сергей Юран.

    Напомним, ранее "Солярис" возглавлял Сергей Шустиков, который скончался в ночь с 6 на 7 января от сердечного приступа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2016 16:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 января 2016, 17:40

      Уважаемый редактор, а слабо назвать город, который представляет Солярис, а?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 20 января 2016, 17:07

      не хендай??

      0
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      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Barsuk52 20 января 2016, 17:34

      ты первый и сразу сумничал ! зачет! никто так не шутите

      -1
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Barsuk52 20 января 2016, 17:43

      Блин, а я почему-то вспомнил двухсерийный фильм Тарковского по Лему, хотя авто тоже знаю. Что поделать, разные эпохи...

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