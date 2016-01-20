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    Ли Хо: «Если человек белый и лысый – это вообще не значит, что он скинхед»

    Бывший игрок "Зенита" Ли Хо вспомнил о времени своего выступления за петербургскую команду.

    – Что вам рассказывали о России?

    – Первое – о морозах. Иногда было очень холодно, но это легко компенсировалось теплой одеждой. Второе – меня связали с корейцами в Петербурге. Они перечислили много проблем, но особенно выделили скинхедов. Это стало ужасом: какие-то лысые люди могут поймать и избить меня – и им ничего не сделают.

    – Вы действительно испугались?

    – Конечно. Я ведь был очень молод и почти не выезжал за территорию Кореи. Попал в России в новый мир, который назвали опасным. Было так не по себе, что пришлось передвигаться по городу на машине.

    – Так вы встретили скинхедов?

    – Нет.

    – Ни одного?

    – Ни одного! Теперь если меня кто-то спросит о России, то отвечу: "Ребята, если человек белый и лысый – это вообще не значит, что он скинхед и что он собирается сделать вам больно".

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.01.2016 16:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 20 января 2016, 18:06

      Главное лысым ходить)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 января 2016, 16:29

      Какие же мы, оказывается, страшные! Все нас боятся! И ракет никаких не надо

      4
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