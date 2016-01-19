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    Кирилл Комбаров близок к переходу в «Динамо»

    Агент полузащитника "Спартака" Кирилла Комбарова Павел Андреев заявил, что его клиент может перейти в "Динамо".

    "Скорее всего, Комбаров перейдет в "Динамо", но пока это не точно. Мы ведем с клубом переговоры", — сказал Андреев.

    Стоит отметить, что 28-летний Комбаров уже выступал за "Динамо" с 2006 по 2010 годы. Контракт хавбека со "Спартаком" истекает этим летом и клуб не намерен его продлевать. В этом сезоне Комбаров провел 12 матчей за "Спартак".

    Источник: ТАСС

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    19.01.2016 13:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 января 2016, 19:46

      После победного гола Кирилла в ворота бомжей, Дик Адвокат с возмущением сказал , что К. Комбаров забил случайно и так больше не получится. На это ему Кобелев ответил :"Кирилл забьет еще более красивый гол".

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