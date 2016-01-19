Кирилл Комбаров близок к переходу в «Динамо»

Агент полузащитника "Спартака" Кирилла Комбарова Павел Андреев заявил, что его клиент может перейти в "Динамо".

"Скорее всего, Комбаров перейдет в "Динамо", но пока это не точно. Мы ведем с клубом переговоры", — сказал Андреев.

Стоит отметить, что 28-летний Комбаров уже выступал за "Динамо" с 2006 по 2010 годы. Контракт хавбека со "Спартаком" истекает этим летом и клуб не намерен его продлевать. В этом сезоне Комбаров провел 12 матчей за "Спартак".