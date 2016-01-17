Карлос Страндберг: «Я еще не сказал своего последнего слова в российском чемпионате»

Нападающий московского ЦСКА Карлос Страндберг прокомментировал свое возвращение в стан армейцев из аренды в «Урале». Швед прибыл в расположение команды Леонида Слуцкого зимой и вместе с основным составом отправился на первый тренировочный сбор в Испанию.

«Рад вновь оказаться в армейской команде. Сейчас я впервые работаю на полноценном сборе, который посвящен набору физической формы. Нагрузки высокие, мы ежедневно тренируемся в двухразовом режиме, поэтому, не скрою, приходится довольно тяжело.

Если игрок находится на сборе, значит, на него всерьез рассчитывают. Ты получил возможность показать лучшие качества и убедить тренерский штаб в своей необходимости для команды. Это шанс, который надо использовать. Каждый контрольный матч, каждая тренировка, каждое упражнение – дополнительная возможность продемонстрировать себя с лучшей стороны. Это непросто, но я очень стараюсь.

Я готов сказать, что не сказал здесь своего последнего слова. Убежден: я могу намного больше, чем показывал до этого. Сейчас надо набрать форму на сборах, а впоследствии, надеюсь, смогу показать свое умение и в официальных матчах», - отметил Страндберг.