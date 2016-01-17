Хиддинк: «Хотел бы обратить внимание на реакцию команды – это придаст нам импульс»

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк поделился мнением о матче 22-го тура между его подопечными и "Эвертоном" (3:3).

–​ Почему команда продемонстрировала свой лучший футбол только после двух пропущенных мячей?

– Это разочаровывает, поскольку мы хотим контролировать ход каждого матча. Тем не менее, "Эвертон" – это одна из самых грамотных команд Премьер-лиги, играть против которой очень и очень трудно. Конечно, пропуская два мяча, испытываешь не самые приятные чувства, но я хотел бы обратить внимание на реакцию команды, которая придаст нам дополнительный импульс в оставшейся части сезона.