Мовсисян: «Спасибо «Спартаку» и болельщикам за постоянную поддержку»

Форвард «Спартака» Юра Мовсисян на своей странице в Facebook поделился эмоциями от перехода в «Реал Солт-Лейк». Напомним, что игрок был арендован американским клубом у красно-белых до первого декабря нынешнего года с правом выкупа.

«Я рад сообщить о возвращении в MLS и в мой бывший клуб «Реал Солт-Лейк», с которым я выиграл Кубок в 2009-м году. Выражаю искреннюю благодарность «Спартаку» и всем преданным поклонникам за их постоянную поддержку. С нетерпением жду этой новой главы в моей карьере», – написал Мовсисян.