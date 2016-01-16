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    Мовсисян: «Спасибо «Спартаку» и болельщикам за постоянную поддержку»

    Форвард «Спартака» Юра Мовсисян на своей странице в Facebook поделился эмоциями от перехода в «Реал Солт-Лейк». Напомним, что игрок был арендован американским клубом у красно-белых до первого декабря нынешнего года с правом выкупа.

    «Я рад сообщить о возвращении в MLS и в мой бывший клуб «Реал Солт-Лейк», с которым я выиграл Кубок в 2009-м году. Выражаю искреннюю благодарность «Спартаку» и всем преданным поклонникам за их постоянную поддержку. С нетерпением жду этой новой главы в моей карьере», – написал Мовсисян.

    Источник: Facebook.com

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    16.01.2016 01:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 16 января 2016, 02:28

      Мягко говоря, в Спартаке не впечатлил

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