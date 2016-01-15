Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черышев склоняется к уходу из «Реала» в аренду

    Полузащитник мадридского "Реала" Денис Черышев рассчитывает покинуть стан "сливочных" в зимнее трансферное окно, отправившись в аренду. Об этом сообщил отец футболиста Дмитрий Черышев, входящий в тренерский штаб "Севильи".

    – Ситуация непонятная. Вот и все, что я пока могу сказать.

    – Какова позиция Зидана по Черышеву?

    – Я не знаю.

    – Писали о том, что Дениса хотели взять в аренду "Вильярреал" и "Валенсия".

    – Почему хотели? Варианты остаются.

    – Денис верит, что при Зидане получит игровое время?

    – Он все прекрасно понимает и скорее склоняется к уходу в аренду.

    – Но ведь на "Реал" наложили запрет на покупку игроков, и теперь клуб, возможно, решит сохранить весь состав.

    – Это и напрягает…

    – Выходит, ваш сын может оказаться в "золотой клетке"?

    – Это и напрягает…

    – Он переживает по поводу своих перспектив не поехать на чемпионат Европы?

    – Эту тему мы с ним вообще не обсуждали. Думаем о насущном.

    – Когда его будущее прояснится?

    – Думаю, в течение недели.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2016 18:56
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24995

      bset 15 января 2016, 22:48

      Это и напрягает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 15 января 2016, 19:57

      Если б сильно хотел,давно бы ушел в аренду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 15 января 2016, 19:21

      Ну неужели нельзя отпустить в аренду?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > DeStar 17 января 2016, 09:59

      Понимаю, но обидно если Денис превратится в "консервы" на "чёрный день".

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11