Кержаков: «Моя главная задача – вернуться в сборную»

Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков, права на которого принадлежат "Зениту", рассказал о своих планах на ближайшее будущее. Отметим, что контракт 33-летнего форварда с сине-бело-голубыми истекает летом 2016 года.

"Я сейчас не задумываюсь о том, в какой команде буду летом и поступят ли вообще предложения. Все мои мысли – о ближайших 4–5 месяцах. Я просто хочу играть за "Цюрих" как можно больше и как можно лучше. И надеюсь вернуться в сборную. Это главная задача. А что будет летом, зависит от того, как я проявлю себя в Швейцарии", - отметил Кержаков.