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    Кержаков: «Моя главная задача – вернуться в сборную»

    Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков, права на которого принадлежат "Зениту", рассказал о своих планах на ближайшее будущее. Отметим, что контракт 33-летнего форварда с сине-бело-голубыми истекает летом 2016 года.

    "Я сейчас не задумываюсь о том, в какой команде буду летом и поступят ли вообще предложения. Все мои мысли – о ближайших 4–5 месяцах. Я просто хочу играть за "Цюрих" как можно больше и как можно лучше. И надеюсь вернуться в сборную. Это главная задача. А что будет летом, зависит от того, как я проявлю себя в Швейцарии", - отметил Кержаков.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.01.2016 15:43
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 15 января 2016, 21:17

      Боже упоси,косоногое гумно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 15 января 2016, 19:19

      Похвальная задача.

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