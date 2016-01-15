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    Черевченко: «Беспокоят слухи об уходе Ниасса»

    Наставник «Локомотива" Игорь Черевченко признался, что его беспокоят слухи о возможном уходе форварда Умара Ниасса.

    – Ньяссе пропустил обе тренировки в четверг. В пятницу будет в строю?

    – Пока лишь частично. У него старые проблемы с кистью, недавно была операция. Так что работать будет индивидуально. А задержался он по семейным обстоятельствам.

    – Вы, разумеется, в курсе, сколько ходит слухов о возможной продаже сенегальца.

    – Конечно, и меня это беспокоит. Как и любого другого тренера в такой ситуации. Да и вообще усиления хотелось бы. Ведем переговоры, время еще есть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2016 09:00
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