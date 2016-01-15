Билялетдинов: «Все 20 месяцев в «Рубине» чемодан стоял нераспакованный»

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов признался, что он боялся увольнения на протяжении всего периода работы в клубе.

«Слухи об увольнении доходили постоянно. Только успел освоиться, уже первая встреча с руководством состоялась, когда проиграли «Бетису» 0:2. Когда сгорели «Зениту» 2:6, думал: "Сейчас точно на выход попросят". К тому же следом и домашнее поражение от «Кубани» – 0:2. Та игра была какой-то фантасмагорией! 29 ударов по чужим воротам – это рекорд, который нескоро будет побит. Но Беленов тогда творил чудеса! А если вспомнить, что вслед за этим случилось еще и поражение от «Спартака» с невероятным по красоте голом Мовсисяна, то мысли посещали самые разные. Образно говоря, все 20 месяцев чемодан стоял нераспакованный», - сказал Билялетдинов.