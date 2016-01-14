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    «Рубин» может арендовать Рязанцева

    Ряды «Рубина» может пополнить хавбек «Зенита» Александр Рязанцев. Игрок близок к переходу в казанский клуб на правах аренды. Сообщается, сине-бело-голубые хотят видеть в своем составе игрока «Рубина» Магомеда Оздоева, и Рязанцев, по всей вероятности, станет частью сделки между клубами. Полузащитник может обойтись питерскому клубу в 6-8 миллионов евро.

    Также в аренду в Казань может отправиться еще один игрок «Зенита» – нападающий Денис Ткачук.

    Рязанцев в текущем сезоне провел 11 матчей РФПЛ, записав на свой счет две голевых передачи.

    Источник: Facebook.com

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    14.01.2016 07:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +210

      castromen 14 января 2016, 14:19

      Только обрадовался за контракт Наби, вот и получил ответку. Только не в Рубин и Ростов.

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