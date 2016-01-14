«Рубин» может арендовать Рязанцева

Ряды «Рубина» может пополнить хавбек «Зенита» Александр Рязанцев. Игрок близок к переходу в казанский клуб на правах аренды. Сообщается, сине-бело-голубые хотят видеть в своем составе игрока «Рубина» Магомеда Оздоева, и Рязанцев, по всей вероятности, станет частью сделки между клубами. Полузащитник может обойтись питерскому клубу в 6-8 миллионов евро.

Также в аренду в Казань может отправиться еще один игрок «Зенита» – нападающий Денис Ткачук.

Рязанцев в текущем сезоне провел 11 матчей РФПЛ, записав на свой счет две голевых передачи.