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    Марадона надел футболку, оскорбляющую Платини и Блаттера

    Известный в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона на публику показал свое отношение к президенту ФИФА Зеппу Блаттеру и главе УЕФА Мишелю Платини, которых подозревают в причастности к финансовым махинациям.

    Марадона, неоднократно критиковавший Блаттера и Платини, примерял на себя футболку с изображением лиц обоих футбольных чиновников. Кроме того, на футболке красуется надпись «Два вора».

    «Это то, что я сказал вам в лицо 25 лет назад», — заявил Марадона, слова которого привел аргентинский журналист Даниэль Аркуччи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2016 06:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2339

      CSKA471 13 января 2016, 13:26

      Наркот

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 13 января 2016, 13:15

      лишь по пиариться...нашелся блин человек без грехов..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Маракушев 13 января 2016, 12:56

      Если бы я не умел читать по английски, подумал что это Лавров со ссвоей великой фразой "Дебилы бл#"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      shur 13 января 2016, 12:36

      ...а сам такой "пушистенький" - Мистер косяк,красава!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Sneige 13 января 2016, 12:20

      Красава, че)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 13 января 2016, 11:01

      Может себе позволить, всё таки друг Кадырова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      tony09parker 13 января 2016, 10:50

      Сам не вор!? В Италии денег должен! Налоги не платил!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 13 января 2016, 09:23

      довольный такой...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 13 января 2016, 08:51

      Плохиш превратился внегодяя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Daniyar Robben 13 января 2016, 07:23

      красава

      0
      Ответить
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