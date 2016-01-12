Кержаков будет выступать в «Цюрихе» под 72-м номером

Форвард "Зенита" Александр Кержаков, арендованный "Цюрихом", выбрал себе игровой номер в швейцарском клубе. Игрок буде выступать с цифрой 72 на футболке в честь хоккеиста НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Артемия Панарина, с которым футболиста связывают дружеские отношения. В прошлом сезоне Панарин выступал за питерский СКА.

«Кержаков хотел играть под любимым 11-м номером, но он принадлежал игроку сборной Албании Армандо Садику. Тогда он принял решение взять 72-й номер. Он сказал, у него есть друг-хоккеист, играющий в Америке под этим номером", – сказал президент швейцарского клуба Анчилло Канепа.

Напомним, что контракт футболиста с «Зенитом» завершится летом этого года. До этого же времени Кержаков будет находиться в аренде в "Цюрихе".