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    Кержаков будет выступать в «Цюрихе» под 72-м номером

    Форвард "Зенита" Александр Кержаков, арендованный "Цюрихом", выбрал себе игровой номер в швейцарском клубе. Игрок буде выступать с цифрой 72 на футболке в честь хоккеиста НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Артемия Панарина, с которым футболиста связывают дружеские отношения. В прошлом сезоне Панарин выступал за питерский СКА.

    «Кержаков хотел играть под любимым 11-м номером, но он принадлежал игроку сборной Албании Армандо Садику. Тогда он принял решение взять 72-й номер. Он сказал, у него есть друг-хоккеист, играющий в Америке под этим номером", – сказал президент швейцарского клуба Анчилло Канепа.

    Напомним, что контракт футболиста с «Зенитом» завершится летом этого года. До этого же времени Кержаков будет находиться в аренде в "Цюрихе".

    Источник: ТАСС

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    12.01.2016 10:55
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