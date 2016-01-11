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    Суркис: «За Кравца не получили много, но отдали его в хороший клуб»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о деталях перехода нападающего Артема Кравца в «Штутгарт».

    «Ко мне пришел Кравец и сказал, что ему поступило предложение из Германии, а он хотел бы почаще играть в преддверие Евро-2016. Позднее немецкий клуб вышел уже на нас, и я прямо сказал Артему, что если конкуренции за место в составе «Динамо» он предпочитает конкуренцию в «Штутгарте», я готов его отпустить. Хотя этот выбор, как вы понимаете, и сложнее.

    Тут, следует понимать, сошлось желание игрока, мое согласие и мнение главного тренера. Последнее было самым важным: если бы Ребров возражал, Кравец не ушел бы от нас при всем желании. Но Сергей Станиславович понимал, что, скорее всего, не сможет дать ему столько времени, чтобы Артем оказался в лучших кондициях перед чемпионатом Европы. Мы, честно говоря, получили за эту аренду не самые большие деньги, зато отдали парня в хороший клуб и отличную лигу.

    Желаю Кравцу успеха вне всякой зависимости от того, воспользуется «Штутгарт» через полгода правом выкупить его трансфер или нет. Если же это произойдет, буду лишь рад, что мы открыли парню дорогу, о которой мечтает каждый футболист», - сказал Суркис.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    11.01.2016 06:24
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