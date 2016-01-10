Мини-футбол. «Сибиряк», «Тюмень» и «Динамо» вышли в полуфинал Кубка России

«Сибиряк» на родном паркете лишь в дополнительное время смог выбить столичную «Дину» из Кубка России. «Газпром-ЮГРА» без особых проблем в ответной четвертьфинальной встрече турнира разгромил КПРФ, отправив в ворота соперника восемь мячей.

«Тюмень» устроила перестрелку в родных стенах с екатеринбургской «Синарой», но все равно смогла оставить гостей за бортом турнира.

В полуфинале «Газпром» сойдется с «Тюменью», а «Сибиряк» - с «Динамо». Первые матчи состоятся 24 февраля, а ответные – 9 марта.

Кубок России. Четвертьфинал. Ответные матчи

Сибиряк (Новосибирск) – Дина (Москва) – 7:3 (1:1, 4:2)

Голы: 0:1 – Хамадиев, 21. 1:1 – Волынюк, 24. 2:1 – Лео Сантана, 36. 2:2 – Катанэ, 45. 3:2 – Покотыло, 49. 4:2 – Иванов, 50. 5:2 – Плахов, 53. 6:2 – Покотыло, 55. 6:3 – Багиров, 58. 7:3 – Плахов, 59.

Первый матч - 2:4

Газпром-ЮГРА (Югорск) – КПРФ (Москва) – 8:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Катата, 16. 2:0 – Чишкала, 26. 3:0 – Чишкала, 28. 4:0 – Эдер Лима, 29. 5:0 – Афанасьев, 31. 5:1 – Паулиньо, 39. 6:1 – Шаяхметов, 45 (с пенальти, 6м). 7:1 – Ниязов, 49. 8:1 – Сигнев, 49.

Первый матч - 2:3

Тюмень – Синара (Екатеринбург) – 7:5 (3:1)

Голы: 1:0 – Батырев, 8. 2:0 – Батырев, 14. 2:1 – Фахрутдинов, 15. 3:1 – Лобков, 16. 4:1 – Лобков, 28. 5:1 – Батырев, 29. 6:1 – Неведров, 33. 7:1 – Абрамович, 42. 7:2 – Фахрутдинов, 43. 7:3 – Шистеров, 49. 7:4 – Фахрутдинов, 50. 7:5 – Шистеров, 50.

Первый матч - 5:1

Динамо (Московская область) – Норильский никель (Норильск) – 5:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Нандо, 3. 1:1 – Цай, 14. 2:1 – Сирило, 21. 2:2 – Цай, 25. 3:2 – Сирило, 26. 4:2 – Фернандао, 43. 5:2 – Бурков, 50.

Первый матч - 5:3