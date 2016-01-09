«Барселона» – «Гранада». Онлайн-трансляция

В матче против "Эспаньола" "Барселона" уже в третий раз за последние четыре тура потеряла очки и лишилась лидерства. Игра с "Гранадой" – хорошая возможность вернуться на верхнюю строчку турнирной таблицы.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Барселона" – "Гранада". Начало в 18:00, не пропустите!