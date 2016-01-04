Перес: «Зидан, это твой стадион»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал отставку главного тренера мадридцев Рафаэля Бенитеса и назначение на этот пост Зинедина Зидана.

«Сегодня мы приняли тяжелое решение расторгнуть контракт с Рафаэлем Бенитесом. Мы ценим его работу и преданность. Совет директоров решил назначить новым наставником Зинедина Зидана. Он уже готов к этой работе. Зидан, это твой стадион. Фанаты «Реала» будут с тобой, и с этого момента ты – новый главный тренер», – сказал Перес.