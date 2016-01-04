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    Перес: «Зидан, это твой стадион»

    Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал отставку главного тренера мадридцев Рафаэля Бенитеса и назначение на этот пост Зинедина Зидана.

    «Сегодня мы приняли тяжелое решение расторгнуть контракт с Рафаэлем Бенитесом. Мы ценим его работу и преданность. Совет директоров решил назначить новым наставником Зинедина Зидана. Он уже готов к этой работе. Зидан, это твой стадион. Фанаты «Реала» будут с тобой, и с этого момента ты – новый главный тренер», – сказал Перес.

    Источник: Twitter

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    04.01.2016 22:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 5 января 2016, 09:54

      Следующий козел отпущения! Жаль Зидана!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 5 января 2016, 02:05

      Бля им в квн нуна выступать.Назначили нового стрелочника.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 января 2016, 01:09

      Ахахах, надолго ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 января 2016, 23:04

      Аминь!

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