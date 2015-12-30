Нигматуллин: «Не сомневаюсь, что в этот раз «Золотой мяч» выиграет Месси»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о том, кто выиграет премию «Золотой мяч», которая будет вручена в начале будущего года в Цюрихе лучшему футболисту по итогам 2015 года.

«Атакующие игроки всегда на ввиду, и у них намного больше возможностей себя проявить. Я не знаю, что должно произойти, чтобы «Золотой мяч» получил вратарь или защитник. Наверное, если они сотворят чудо или что-то еще сверхъестественное.

Нынешняя тройка финалистов состоит из трех атакующих игроков. Месси, Неймар и Роналду действительно в настоящее время являются самыми яркими футболистами мира. Мне не нравится, что последние годы «Золотой мяч», по сути, между собой разыгрывают Лионель и Криштиану. Но это справедливо. Не сомневаюсь, что в этот раз приз достанется именно аргентинцу. Месси стоит на одном уровне с величайшими игроками в истории футбола. Будем надеяться, что в ближайшее время громко заявят о себе новые таланты, которые смогут прервать гегемонию аргентинца и португальца», – сказал Нигматуллин.