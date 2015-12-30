Клопп: «Ветер в Англии порой может быть чрезвычайно сильным и влиять на игру»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что английская погода оказывает влияние на игру команд Премьер-лиги.

«Темп игры в Англии не быстрее, чем в Германии. Но здесь совершенно другой стиль игры, частично из-за погоды.

Ветер в Англии порой может быть чрезвычайно сильным. Мы не сталкивались с этим в Германии, и иногда из-за этого приходится играть проще. Первый гол «Сток Сити» в матче с «Манчестер Юнайтед» является ярким примером влияния на игру подобного ветра. Игрокам, которые не родились в Британии, приходится привыкать к этому.

Мне тоже приходится адаптировать свой стиль игры, учитывая этот аспект. Частенько, тебе не остается выбора, кроме как играть просто. От этого возникает гораздо больше единоборств за верховые мячи, за отскоки, в целом. Это делает игру более интенсивной», – сказал Клопп.