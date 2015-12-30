«Реал» – «Реал Сосьедад». Онлайн-трансляция

«Реал» может как минимум на несколько часов возглавить турнирную таблицу Примеры. Для этого «королевскому клубу» в заключительном матче уходящего года необходимо обыграть «Реал Сосьедад». В последних четырех сезонах «сливочные» в домашних матчах забивали в ворота баскской команды не менее четырех голов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Реал Сосьедад». Начало в 18:00. Не пропустите!