Бабаев: «В этом году нам что-то удавалось, а что-то не очень»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в своем новогоднем поздравлении болельщикам выразил надежду, что команда сумеет удержать первое место в чемпионате, а также отметил, что в Лиге чемпионов армейцам не хватило удачи, чтобы выступить более достойно.

«Дорогие болельщики! Традиционно в конце года хочется поздравить вас с наступающим праздником, поблагодарить за то, что весь этот год вы были с нами. Что-то нам удавалось, что-то не очень. В чемпионате России вся борьба еще впереди. Но надеюсь, что мы завершим сезон-2015/16 на той строчке, которую занимаем сейчас.

К сожалению, все мы расстроены итогами выступления в Лиге чемпионов. Но поверьте, ребята сделали все, что могли, старались. К сожалению, немного не хватило удачи. Но если вспомнить то, как мы пробивались в этот элитный европейский турнир, то думаю, что мы вместе с вами все равно испытали массу положительных эмоций. Надеялись, конечно, на большее, но уверен, что, если удастся достойно завершить чемпионат России, то в следующем году мы сможем удачнее сыграть и в Лиге чемпионов.

Также мы все с нетерпением ждем, когда в 2016-м году мы наконец-таки обретем общий с вами дом и сможем насладиться атмосферой настоящего армейского уютного стадиона, где, надеюсь, будет одержано много побед», – сказал Бабаев.