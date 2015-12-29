Хиддинк: «В последних матчах «Челси» показал наличие амбиций»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк рассказал о состоянии команды после матча против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Мы все привыкли видеть характер и стремление футболистов, и в последних играх они показали наличие амбиций. Именно этого мы ждем от них. Когда каждый работает ради общего дела, мастерство футболистов начинает играть новыми красками.

Я был всерьез обеспокоен отсутствием уверенности и амбиций, но в данный момент я не вижу такого в команде.

У Фабрегаса температура, и в ближайшие дни мы будем следить за его состоянием. Оскар и Азар в порядке, несмотря на проведенные против них приемы», – заявил Хиддинк.