Ван Гаал: «Я расстроен»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился впечатлениями после матча 19-го тура АПЛ против «Челси» (0:0).

«Мы искали счастья в атаке, но так и не смогли забить – невозможно поверить, когда видишь подобное. Я расстроен. Я благодарю своих игроков за то, как они играли, но нам нужна победа. У меня хорошие отношения с футболистами, клубом и тренерским штабом. Нет причины меня увольнять. Результаты недостаточно хороши, и это знаю я, знают игроки, знает руководство. Все может измениться примерно через месяц», – сказал ван Гаал.