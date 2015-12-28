Дель Пьеро не думает о завершении карьеры футболиста

Бывший капитан сборной Италии и туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро еще не готов к работе тренером.

"Перед тем как уехать за границу, я заявил, что работа тренера меня не интересует. Затем я познакомился с необычными местами мира. Это мне помогло открыть футбол во многих проявлениях. Так что я пока не собираюсь проходить тренерский курс. Я осматриваюсь и просто получаю удовольствие", – заявил Дель Пьеро

Именитый футболист допустил, что в скором времени он может поменять свое мнение. Напомним, что Италию 41-летний форвард покинул в 2012 году. Сейчас он выступает за индийский клуб "Дели Динамос".