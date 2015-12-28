Капелло заявил о необходимости введения видеоповторов

Бывший наставник национальной сборной России Фабио Капелло в очередной раз заявил о необходимости введения видеоповторов в футболе.

«Я за введение технологии во всех видах спорта, от баскетбола и регби до тенниса», – заявил Капелло в интервью Rai Sport.

В частности, Капелло привел в пример матч чемпионата мира, когда сборная Англии проиграла в 1/8 финала Германии из-за ошибки арбитра, не засчитавшего гол Фрэнка Лэмпарда.

По словам итальянца, команды не должны вылетать с чемпионата мира из-за таких ошибок.