Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Мутко: «Ставим перед сборной задачу пробиться в плей-офф Евро-2016»

    Мутко: «Ставим перед сборной задачу пробиться в плей-офф Евро-2016»

    Глава РФС Виталий Мутко определил задачи сборной России на чемпионате Европы во Франции, который пройдет летом следующего года. Также он отметил, что на домашнем ЧМ-2018 перед национальной командой будут ставиться несколько иные задачи.

    «На мой взгляд, потенциал сборной нам самим пока неизвестен. На самом деле, то же самое и у соперников. Точно знаем, что все будут выступать с запредельной самоотдачей. Евро – такой турнир, где многое решают подготовка, эмоциональное состояние и самоотдача.

    Задача – однозначно надо выходить из группы. Не выйдем – будет неудача. А на ЧМ-2018 будет задача уже пройти и следующий этап – надо двигаться в этом плане.

    Будет ли меняться отношение к Слуцкому в зависимости от результата? Как говорят в футболе – надо смотреть на табло. Если говорить серьезно, надо понять, что мы сами считаем успехом, а что неудачей. Поражение ведь тоже поражению рознь. Важно то, какую игру этой команды мы увидим. Ведь было много случаев, когда мы уступали, но стыдно за команду не было.

    Поменялось ли отношение к иностранным тренерам? Здесь должен быть обычный прагматизм. На мой взгляд, надо отдавать предпочтение отечественным специалистам. Но если у нас таковых нет, мы вынуждены приглашать. Но сейчас много своих молодых. Видим, что потенциальный круг тренеров расширяется – сказал Мутко.

    Напомним, на групповом этапе Евро-2016 сборной России предстоит помериться силами с командами Англии, Словакии и Уэльса.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.12.2015 15:30
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996523
    numo453104
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+