Мутко: «Ставим перед сборной задачу пробиться в плей-офф Евро-2016»

Глава РФС Виталий Мутко определил задачи сборной России на чемпионате Европы во Франции, который пройдет летом следующего года. Также он отметил, что на домашнем ЧМ-2018 перед национальной командой будут ставиться несколько иные задачи.

«На мой взгляд, потенциал сборной нам самим пока неизвестен. На самом деле, то же самое и у соперников. Точно знаем, что все будут выступать с запредельной самоотдачей. Евро – такой турнир, где многое решают подготовка, эмоциональное состояние и самоотдача.

Задача – однозначно надо выходить из группы. Не выйдем – будет неудача. А на ЧМ-2018 будет задача уже пройти и следующий этап – надо двигаться в этом плане.

Будет ли меняться отношение к Слуцкому в зависимости от результата? Как говорят в футболе – надо смотреть на табло. Если говорить серьезно, надо понять, что мы сами считаем успехом, а что неудачей. Поражение ведь тоже поражению рознь. Важно то, какую игру этой команды мы увидим. Ведь было много случаев, когда мы уступали, но стыдно за команду не было.

Поменялось ли отношение к иностранным тренерам? Здесь должен быть обычный прагматизм. На мой взгляд, надо отдавать предпочтение отечественным специалистам. Но если у нас таковых нет, мы вынуждены приглашать. Но сейчас много своих молодых. Видим, что потенциальный круг тренеров расширяется – сказал Мутко.

Напомним, на групповом этапе Евро-2016 сборной России предстоит помериться силами с командами Англии, Словакии и Уэльса.