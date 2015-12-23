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    Капский: «Не хочу, чтобы БАТЭ тренировал Моуринью»

    Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский считает, что Жозе Моуринью не подходит белорусскому клубу.

    «Может ли когда-нибудь Моуринью оказаться тренером БАТЭ? Никогда. Это мировой топ. Жозе очень сильный тренер, и он своими результатами добился всеобщего признания. Но это не тот тренер, который мне нравится. И это не тот тренер, с которым мне бы хотелось работать.

    Не раз говорил, что я и сам могу спровоцировать, а у Моуринью сплошная провокация. Вся его жизнь и его поведение – сплошная провокация. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы наши болельщики и я работали с тренерами такого типа.

    Но вообще это громко отвечать на такой вопрос: «Вы бы хотели, чтобы Моуринью работал в БАТЭ?» Моуринью никогда не придeт к нам, потому что ему могут предлагать контракты великие клубы.

    Но я бы не хотел, чтобы у меня во главе клуба был такой человек, который похож на Моуринью», - цитирует Капского by.tribuna.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2015 13:33
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Nurbek Taraz
    1450875426
    Так и так моур батэ не тренерует
    Ответить
    С-Пб on-line
    1450876381
    Жозе, туда не суйся, там отказ!
    Ответить
    Zeff
    1450878747
    Вот и в ЦСКА не хотят. Но у них свой есть, по кличке Серебряная лань.
    Ответить
    ologreds
    1694996540
    numo452839
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