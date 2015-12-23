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    Джеррард: «Россия все же выйдет из группы со второго места»

    Бывший футболист сборной Англии Стивен Джеррард оценил результаты жеребьевки Евро-2016.

    «Группа очень ровная. Вообще на Евро слабых сборных не бывает. Но в целом считаю, что жеребьевка для Англии вполне себе неплохая. Интересное противостояние будет с Уэльсом. Особенно для болельщиков. Да и Словакию сбрасывать со счетов не стоит. Что касается России, то я отлично помню матчи на «Уэмбли» и в «Лужниках».

    Не любитель прогнозов, но думаю, что Англия победит с разницей в один мяч. Но Россия все же выйдет из группы со второго места.

    У нас тоже очень много молодых игроков. Время Бекхэма, Оуэна, Лэмпарда и Джеррарда уже ушло. Но среди тех, кто пришел на смену, есть также очень много талантов. Они в полном порядке, скажу я вам», – считает Джеррард.

    Напомним, что 11 июня сборная России проведет стартовый матч турнира против сборной Англии (Марсель, стадион «Велодром», 21:00), 15 июня сыграет со Словакией (Лилль, стадион «Пьер Моруа», 15:00) и 20 июня – с Уэльсом (Тулуза, муниципальный стадион, 21:00).

    Источник: Газета.ру

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    23.12.2015 11:07
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    Комментарии (2)
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    FanatSerj
    1450866514
    оптимист, верит в сборную России побольше некоторых местных "патриотов" ))
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    ologreds
    1694996541
    numo452825
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