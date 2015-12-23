Джеррард: «Россия все же выйдет из группы со второго места»

Бывший футболист сборной Англии Стивен Джеррард оценил результаты жеребьевки Евро-2016.

«Группа очень ровная. Вообще на Евро слабых сборных не бывает. Но в целом считаю, что жеребьевка для Англии вполне себе неплохая. Интересное противостояние будет с Уэльсом. Особенно для болельщиков. Да и Словакию сбрасывать со счетов не стоит. Что касается России, то я отлично помню матчи на «Уэмбли» и в «Лужниках».

Не любитель прогнозов, но думаю, что Англия победит с разницей в один мяч. Но Россия все же выйдет из группы со второго места.

У нас тоже очень много молодых игроков. Время Бекхэма, Оуэна, Лэмпарда и Джеррарда уже ушло. Но среди тех, кто пришел на смену, есть также очень много талантов. Они в полном порядке, скажу я вам», – считает Джеррард.

Напомним, что 11 июня сборная России проведет стартовый матч турнира против сборной Англии (Марсель, стадион «Велодром», 21:00), 15 июня сыграет со Словакией (Лилль, стадион «Пьер Моруа», 15:00) и 20 июня – с Уэльсом (Тулуза, муниципальный стадион, 21:00).