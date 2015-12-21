Мини-футбол. «Автора» разошлась миром с «Лагуной»

Заключительный в уходящем году тур женского Чемпионата России по мини-футболу был отмечен противостоянием двух самых титулованных и принципиальных соперников. На берегах Невы лидер турнирной таблицы «Аврора» принимала действующего чемпиона страны «Лагуну-УОР» из Пензы.

Первая дуэль команд началась с быстрого гола петербурженок – на 2-й минуте счет открыла Анастасия Дурандина, однако под самый занавес первого тайма, буквально за секунду до сирены на перерыв пензячке Оксане Антоновой удался фантастический удар с дальней дистанции, установивший равенство в счете вплоть до конца поединка – 1:1. В ответной встрече счет вновь открыли петербурженки – на 18-й минуте цели достиг выстрел Кристины Прудниковой, но буквально в следующей атаке капитан «Лагуны» Оксана Пегова восстанавливает паритет. Решающим же становится второй гол Прудниковой, забитый на 32-й минуте и даровавшей «Авроре» важнейшую победу над извечным конкурентом – 2:1.

В другом противостоянии тура подмосковная «Снежана-Котельники» на своем паркете дважды оказалась сильнее «Тюмени». Прибыв в Котельники в заметно урезанном составе, сибирячкам в первом поединке удалось навязать относительно равную борьбу более опытному сопернику. Гол капитана черно-белых Александры Самородовой установил равенство в счете на 34-й минуте, но затем свое слово сказала и капитан подмосковного клуба Татьяна Коржова, лишив гостей даже одного потенциального очка – 4:3. Ответная встреча проходила уже за более заметным преимуществом хозяек площадки – на 8-й минуте цель поочередно поразили два серебряных призера недавнего Чемпионата мира в Гватемале Татьяна Коржова и Татьяна Кулешова, а во втором тайме Кулешова отправила в сетку ворот Венеры Палтусовой и еще один мяч. Решив прибегнуть к смене вратаря на пятого полевого игрока, многочисленные попытки «Тюмени» поразить ворота юной Ирины Назаровой все же оборачиваются успехом. Единственный мяч в составе «Тюмени» на последней минуте забивает Алина Завьялова – 3:1.

Таким образом, лидирующая в турнирной таблице санкт-петербургская «Аврора» сохраняет комфортный от ближайшего преследователя гандикап в 13 очков. На вторую же строчку, отодвинув на шаг назад столичный «Торпедо-МАМИ», врывается «Снежана-Котельники».

Чемпионат России. 7-й тур

«Аврора» (Санкт-Петербург) – «Лагуна-УОР» (Пенза) – 1:1

«Снежана-Котельники» (Московская область) – «Тюмень» – 4:3

Положение команд:

1. Аврора – 32 (12 игр);

2. Снежана-Котельники – 19 (12);

3. Торпедо-МАМИ – 15 (10);

4. Лагуна-УОР – 14 (10);

5. Тюмень – 1 (12)

Бомбардиры: Олеся Воробей (Торпедо-МАМИ) – 11; Анастасия Дурандина (Аврора) – 9; Кристина Прудникова, Маргарита Семенова (обе – Аврора) – 8.