Карасев: «Я буду хорошо готов к Евро-2016»

Российский арбитр Сергей Карасев прокомментировал свое назначение на матчи Евро-2016.

– Если вкратце – это воплощение мечты. А вообще, мою радость сложно передать словами. Вот уже несколько дней прошло с тех пор, как меня выбрали, а я до сих пор испытываю эмоции.

– Помимо того, что это счастье и радость, это еще и большая ответственность. Уже думали, как будете готовиться к турниру?

– На самом деле, мы всегда находимся в процессе подготовки. Держим себя в форме даже на отдыхе. Так что буду готовиться так же, как готовлю себя в последние годы. Тем более что есть тренинг УЕФА. Каждую неделю нам высылают программы, и мы отчитываемся о проделанной работе. Так что все под контролем. Уверен, что к турниру мы будем готовы хорошо.