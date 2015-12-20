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    Карасев: «Я буду хорошо готов к Евро-2016»

    Российский арбитр Сергей Карасев прокомментировал свое назначение на матчи Евро-2016.

    – Если вкратце – это воплощение мечты. А вообще, мою радость сложно передать словами. Вот уже несколько дней прошло с тех пор, как меня выбрали, а я до сих пор испытываю эмоции.

    – Помимо того, что это счастье и радость, это еще и большая ответственность. Уже думали, как будете готовиться к турниру?

    – На самом деле, мы всегда находимся в процессе подготовки. Держим себя в форме даже на отдыхе. Так что буду готовиться так же, как готовлю себя в последние годы. Тем более что есть тренинг УЕФА. Каждую неделю нам высылают программы, и мы отчитываемся о проделанной работе. Так что все под контролем. Уверен, что к турниру мы будем готовы хорошо.

    Источник: Footballreview.ru

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    20.12.2015 21:33
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