Бубнов: «Я бы на месте Кокорина не спешил в «Арсенал»

Известный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Александра Кокорина в лондонский «Арсенал».

«У меня перед глазами пример Аршавина. Причем он уходил после Евро-2008, где феерил, а в «Зените» он выиграл Кубок УЕФА. И если его сравнивать с Кокориным, то Аршавин больше забивал, много отдавал. Там были другие показатели. И Аршавин не пропускал столько игр из-за травм, как Кокорин.

В английской лиге другие требования: играют быстрее, жестко. Там нужно быть атлетом настоящим. Должен быть хорошо функционально готовым. Да, Кокорин быстр. Но Венгер с ним рискует больше, чем с Аршавиным. А с Аршавиным получилось, что он в конце концов ошибся – даже при том, что Андрей след оставил там. Кокорину нужно будет выдержать конкуренцию, тебя в состав автоматом никто не поставит. И там не российский график, там нужно физически быть хорошо готовым. Я бы на его месте не спешил», - сказал Бубнов.