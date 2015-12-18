Фоменко: «Задача сборной Украины - выиграть чемпионат Европы»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко рассказал о подготовке команды к чемпионату Европы 2016 года.

"Для дальнейшей подготовки мы планируем не два матча, а три матча. Пока кандидатов конкретных нет. По правилам УЕФА, мы можем сыграть только с одним участником финальной части Евро-2016. Две игры будем проводить с теми командами, с которыми будет подписан контракт.

Что касается расположения сборной, то уже есть варианты. Одна игра будет на Севере Франции, а две игры вблизи Марселя, на юге, там рядом граница со Швейцарией и Италией, и там будет спокойно, есть хорошие тренировочные базы. Там мы можем провести основную подготовку, уже непосредственно перед стартом турнира. Мы намерены провести сбор в Турции, на 7-8 дней, все зависит от того, когда мы соберемся. Ребята будут работать, их семьи присутствовать на первом сборе. А уже основной сбор будет во Франции. Мы уже за неделю до старта должны быть там.

Задача на Евро? Выиграть чемпионат Европы!", – сказал Фоменко.

Напомним, что сборная Украины на Евро-2016 сыграет в одной группе со сборными Германии, Польши и Северной Ирландии.