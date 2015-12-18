Тарханов возглавил «Славию»

Российский специалист Александр Тарханов возглавил болгарскую "Славию".

Детали соглашения пока не сообщаются. Помощником Тарханова будет Мартин Кушев, который известен по выступлениям за "Шинник" и "Амкар".

61-летний Тарханов за свою карьеру тренировал СКА (Одесса), "Терек", "Пахтакор", "Спартак" (старший тренер), ЦСКА, сборную России (ассистент), "Торпедо", "Крылья Советов", "Сатурн", вновь "Терек", "Нику", "Ветру", вновь "Крылья Советов", "Кубань", "Химки", вновь "Крылья Советов", вновь "Химки" и дважды "Урал".