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    • Глеб: «Хотел остаться в Германии, обожаю Рим, но Минск – самый комфортный город из тех, где бывал»

    Глеб: «Хотел остаться в Германии, обожаю Рим, но Минск – самый комфортный город из тех, где бывал»

    Полузащитник БАТЭ и бывший игрок лондонского «Арсенала» Александр Глеб считает Минск лучшим городом из тех, в которых он жил.

    "Когда играл в Германии, казалось, что останусь в этой стране навсегда. Меня там устраивало абсолютно все. Всегда нравилась Италия, за ее расслабленность и неспешность. Обожаю Рим и Флоренцию. Лондон, конечно, великий город, там отлично можно провести время, но жить в нем после футбола не смог бы. Чем бы я там занимался?

    Так что Минск вне конкуренции. Любому скажу, что это самый комфортный город для жизни из тех, в которых бывал. Это правда, а не комплимент месту, где я родился и вырос», — цитирует Глеба «Прессбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2015 11:20
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