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    Мамедов: «Когда уходил из «Динамо», не сдержал слезы»

    Бывший полузащитник киевского "Динамо" Рамиз Мамедов признался, что прощание с клубом у него получилось эмоциональным.

    – Запомнили прощание с "Динамо"?

    – Вызвал меня Лобановский. Я ему собирался спасибо сказать, а получилось, что он мне спасибо сказал. Спросил сначала: "Можно мне потренироваться, а то у меня самолет только через три часа?" Он мне: "Я хочу тебя поблагодарить за наши результаты. А насчет потренироваться – это твой дом, всегда сюда можешь приезжать". У меня аж слезы потекли.

    Рамиз Мамедов выступал за киевское "Динамо" в сезоне 1999/2000 и провел 13 матчей в чемпионате Украины

    Источник: Sports.ru

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    14.12.2015 07:00
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