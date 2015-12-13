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    • Галлиани: «Я не согласен с теми, кто считает, что уровень наших игроков недостаточно хорош»

    Галлиани: «Я не согласен с теми, кто считает, что уровень наших игроков недостаточно хорош»

    Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани заявил, что клуб должен пробиться в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

    "Команда создавалась, чтобы попасть в еврокубки, и мы должны пробиться в Европу по итогам сезона. Я не согласен с теми, кто считает, что уровень наших игроков недостаточно хорош. У нас много хороших футболистов с учетом составов других итальянских клубов. Я не говорю о европейских грандах, нам нужно ровняться на лидеров серии А.

    Всем, кто приходит в "Милан" требуется какое-то время на адаптацию. У Михайловича хорошие отношения со мной и президентом клуба. Ему требуется некоторое время", – сказал Галлиани.

    Источник: Football Italia

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    13.12.2015 17:36
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    Комментарии (2)
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    Jakson Soccer
    1450027126
    "нам нужно ровняться на лидеров серии А" - Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани. А раньше ровнялись на вас, а теперь вы как середняк какой-то, равняетесь на какого-то. Это печально.
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    ologreds
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