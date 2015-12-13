Точилин: «Англия – раскрученная сборная, но она давно ничего не выигрывала»

Бывший защитник сборной России Александр Точилин считает, что национальной команде повезло со жребием группового этапа Евро-2016. Напомним, россияне попали в группу В и им предстоит сыграть со сборными Англии, Словакии и Уэльса.

«В нашей группе фаворит – Англия. Уэльс и Словакия примерно одного уровня. России по зубам выйти в плей-офф. Не вижу никаких проблем, если бы наша команда попала в другую группу, например, к Испании с Хорватией или Германии с Польшей. В каждом квартете есть свои лидеры, а остальные сопоставимы по уровню. Нам даже немного повезло. Англия – раскрученная сборная, но она давно ничего не выигрывала», – отметил Точилин.